ºÑ½£Æ»¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡ËµíÅç¡Ê¥¦¥É¡Ë¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥Á¤ËÃæ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤Ç¤¢¤ë¸ÞÀ±¹È´ú¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ÆÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡££±£³Æü¡¢£Ô£è£ò£å£á£ä£ó¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¤ä£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ë¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬µíÅç¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï³¤´ßÆ»Ï©¤Ë±è¤Ã¤ÆÂÀ¶Ë´ú¤È¤È¤â¤Ë¸ÞÀ±¹È´ú¤¬²¿ËÜ¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÀ±¹È´ú¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ï£¸Æü¸á¸å£±£²»þ£µ£´Ê¬¤´¤í