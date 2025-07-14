¹­Åç¸©ÈøÆ»»Ô¡£¹­Åç¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍ­Ì¾¤Ê¤³¤Î³¹¤Ç¡¢2008Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡ÖÈøÆ»¶õ¤­²ÈºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£17Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó20¸®¤â¤Î·úÊª¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·ÅÄ¸çÏ¯¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¡¦¤´¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊª·ï¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ°À×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤­²ÈºÆÀ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡Ö²õ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¶áÇ¯¡¢ÈøÆ»¤Ç¤Ï³¤±è¤¤¤Î»ÜÀß¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¡¢¤·¤Þ¤Ê