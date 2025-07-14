7·î4Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê³ô¡Ë½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊTSR¥³¡¼¥É:292007680¡Ë¤Î½ÐÈÇ»ö¶È¤ò¡¢½ÐÈÇ¶È¤Î¥È¥¥¡¼¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬7·î14Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥¥¡¼¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¥È¥¥¡¼¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¡ÊTSR¥³¡¼¥É:296988308¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ÐÈÇ¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥¥¡¼¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¡Ö