日本人のプロ格闘ゲーマー「GO1」が、サウジアラビアで行われているゲーム複数タイトルの世界大会「Esports World Cup（通称EWC）」に出場し、格闘ゲーム「餓狼CotW」部門で優勝した。13日に自身のX（旧ツイッター）で伝えた。 【写真】賞金ゲットだぜ！EWCの豪華な舞台でシャーレを掲げるGO1 GO1は「ESPORTS WORLD CUP 2025 餓狼部門優勝しました！！」と報告。「本当に夢みたいです..