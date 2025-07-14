³¨ËÜ¤äTV¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖCurious George Kitchen¡×¤Ç¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª³¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤äÉü¹ï¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¢ー¥È¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢²Ä°¦¤µËþÅÀ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÀªÂ·¤¤♡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á¸ÂÄê³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÍ½Äê¤Ë¤¼¤Ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥­¥åー¥È