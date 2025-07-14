Æü¥Æ¥ì¤Î¤¢¤Î¥°¥À¥°¥À²ñ¸«¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÌÊÌ©¤ÊºîÀï¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶ÉÆâ¤Ç²¿¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÎÞ¤°¤àÆü¥Æ¥ì¶É°÷6·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê63ºÐ¡Ë¤Î²ñ¸«¤ò¶ÉÆâ¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶É°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÍÍ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶É¤ÎÃæ·ø´´Éô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤ë¶É°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏÅö½é¡¢À©ºî¶ÉÄ¹¤¬½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¡Ø²¶¤¬½Ð