³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¢³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤¬À®Î©¤·¡¢È¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò·ü¤±¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î19ºÐ¡¦Á°ÅÄÍª¸à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¤È»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸«»ö¤Ê»°½Å»¦¤Ëµå¾ì¤â»ëÄ°¼Ô¤âÊ¨¤¤¤¿¡£5-0¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£³ÚÅ·2ÈÖ¡¦Â¼ÎÓ¤ÎÂÇµå¤Ï»°ÎÝÀþ¤Ø