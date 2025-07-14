»ÈÍÑºÑ¤ßiPhone¤ò¹âÃÍ¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦À±ÀîÅ¯»ë»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ý¤Ç¿ôÀé¡Á1Ëü±ßÄ¶¤Î¸º³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤¬¡ØÌ¤»ÈÍÑ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂç¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£É®¼Ô»£±ÆiPhone¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¹¤¬É¬¿Ü¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°Â¿´¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤ - É®¼Ô»£±Æ¢£¥±¡¼¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âiPhone¤Ï½ý¤Ä¤¯¡ÖÂçÀÚ¤ÊiPhone¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥±