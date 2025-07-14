¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¤ß¤ß¤Á¤ã¤ó😇7/5,6¥Ç¥¶¥Õ¥§¥¹B160(@usagitoseino)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¿ÆÀÚ¤¬¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢·¤»¤¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬å«ÁÏ¹Ñ¤ò¤¯¤ì¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ìå«ÁÏ¹Ñ¤Îå«¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤¬¡Ä¡£ ½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢å«ÁÏ¹Ñ