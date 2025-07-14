CBR250¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤¬£³À¤ÂåÌÜ¤Ç¥ìー¥·ー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ØÊÑ¿È¡ª ¥Û¥ó¥À¤Ï1986Ç¯¡¢¿åÎäDOHC16¥Ð¥ë¥Ö¤Î4µ¤Åû¤Ë¡¢GP¥Þ¥·¥óÀìÍÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Èëð¤ï¤ì¤¿ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿CBR250F(MC14)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï250cc4µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥º¥­¤ÎGS250FW¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È3Ç¯¡¢1985Ç¯¤Î¥ä¥Þ¥ÏFZ250¥Õ¥§¥¶ー¤Ë¤âÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤â¤½¤â¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï1982Ç¯¤Ë¿åÎäDOHC4¥Ð¥ë¥Ö90¡ëV¥Ä¥¤¥ó¡¢