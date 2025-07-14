T880ÎÉ¤¤¤è¤Í¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÇÀºî¶È¤äÊªÎ®¤Ê¤É¤Î¡ÖÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹¤¬2017Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖT880¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¾×·âÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥ÀËÜ³Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥¹¥´¤µ¤È¤Ï¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡ÖËÜ³Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È·Ú¥È