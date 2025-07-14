¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA4-3µð¿Í(13Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£2²ó¤Ï3»Íµå¤¬Íí¤ß3¼ºÅÀ¤¹¤ë¤âÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£6²ó2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ò»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬ÊúÍÊ¤Ç¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤â¤¦°ìÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ç¤­