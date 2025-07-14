NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤Î¼Â»Ð¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤ß¤­¥Þ¥Þ¤¬ÅìÂçÀ¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡ØÅìÂçÊÛÅö¡Ù¤ò¸ø³«¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤é¤«¤é¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¾®»³¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¥¤¥±¥á¥óÄ¹ÃË¡õ¤ß¤­¥Þ¥Þ¤Î¡ÖÅìÂçÊÛÅö¡×ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°È´¤­¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë¤Ï¼«¿È¤âÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¤¬