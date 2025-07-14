¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤ÎÁ°È¾¡¢¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á´î¤Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡á¥¤¡¼¥¹¥È¥é¥µ¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¤¡¼¥¹¥È¥é¥µ¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¡Ë¶¦Æ±¡Û4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂç²ñ¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥¤¡¼¥¹¥È¥é¥µ¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬2024¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó