¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¤ËÆ±¾è»î¾è¤«¤Ê¤êÇØ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤­¤¤¡£¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¡£¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤òÁ´³«¤ÇÁö¤ë¿··¿¥«¥¤¥¨¥óEV¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§»Ë¾åºÇÂç¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤é¤·¤¤Áö¤ê¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåSUV¡Ú¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥«¥¤¥¨¥óEV¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´6ËçÉ®¼Ô¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÃåºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£0-97km/h²ÃÂ®¤ò3ÉÃ¤ÇÁö¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤é¡¢Ï©ÌÌ