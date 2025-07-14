¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5°ÌÃæÆü¤Ï2-2¤Î±äÄ¹10²ó¡¢¹­Åç7ÈÖ¼ê¤Î±óÆ£½ß»ÖÅê¼ê¤«¤é¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢5ÈÖ¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£ÃæÆü¤¬4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¹­Åç¤Ï14°ÂÂÇ¤â¤ï¤º¤«2ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢6Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¡£3°Ì¥¿¥¤¤ÎDeNA¤Ï1-3¤Î3²ó¡¢º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Î7¹æ2¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬¼¹Ç°¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é4Ï¢ÂÇ¤ÇµÕ