ËÌÁíÅ´Æ»¡ÊÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤â¤ª¤Ç¤«¤±¤­¤Ã¤×¡ØËÌÁíÀþ1Æü¾è¼Ö·ô¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¡Á8·î24Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¤Ç¡¢È¯ÇäÅöÆü¤Î1Æü¸Â¤êÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾è¼Ö·ô¤ò»È¤¨¤ÐËÌÁíÀþÁ´Àþ¤¬1Æü¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¡£¤ªÃÍÃÊ¤âÂç¿Í1,000±ß¡¦¤³¤É¤â500±ß¤ÈÂçÊÑ¤ª¥È¥¯¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄó·ÈÅ¹ÊÞ¤ä»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¼ÆËô¤Î¡ÖÆÒ¤µ¤óµ­Ç°´Û/»³ÅÄÍÎ¼¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤äÌðÀÚ±Ø¤Î¡Ö¾¾¸Í»Ô¸ÍÄêÎò»Ë´Û¡×¡¢¿·³ù¥öÃ«