¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5-3³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯7·î13Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢º£µ¨½é¡¢ÄÌ»»2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£µå°Ò¤ÎÍî¤Á¤¿6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï2014Ç¯°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë»°½Å»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ê¤É¶¯±¿¤âÈ¯´ø¡£µåÃÄ¤Î10Âå¤Ç¤ÎÇòÀ±¤Ï¡¢12Ç¯¤ÎÉðÅÄæÆÂÀ°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2²ó¤Ë35¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¡¢5ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ¤Ï3¤Ç