MBS¤Î»³Ãæ¿¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±¶É¤Î³Ñ½ß°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê80¡Ë¤òËüÇî¤Ø°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤«¤é¡ØËüÇî¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤±¤É¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤«¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÈÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë³Ñ¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤ÇÆþ¤ê¸ý¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¢ö³Ñ¤µ