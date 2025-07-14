Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¡£¿ÈÄ¹192cm¤ò¸Ø¤ë20ºÐ¤ÎÂç´ï¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë500Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê9.8²¯±ß¡Ë¤Ç°ú¤­È´¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï17°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¤¬¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢Íèµ¨¤Ï²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ëUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL)¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¡£¤¿¤À¡¢CL¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÁª¼êÅÐÏ¿¿ô¤Ï25¿Í¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Øfootballins