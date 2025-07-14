Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°²è»£±Æµ¡ºà¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë¼ûÍ×¤¬ÄêÃå¤·¡¢±ÇÁü»£±Æµ¡ºà¤Î¹ØÆþ¥Ö¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î¤Ë¤Ï´ØÏ¢ÉÊÌÜ¤Î¼è°ú³Û¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç80¡ó°Ê¾å¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Îµ­Ï¿¤«¤é¥×¥í¤Î±ÇÁüÁÏºî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¼ûÍ×¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æµ¡ºàÈÎÇä¤ò20Ç¯°Ê¾å¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÅ¹ÊÞ¤Î¥ê¥Ë