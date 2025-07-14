¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥× FANTASTICS¤¬¡¢8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ00Ê¬¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö#¥ê¥¢¥¿¥¤¥Þ¥¯¥Ñ¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¡ÖFANTASTIC SET¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼