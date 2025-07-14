¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á£´¡½£³µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤Ï£²²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡££Ä£å£Î£ÁÀï¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡¢£¶¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££Ä£å£Î£Á¤Ë£³ÅÀº¹°Ê¾å¤òµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£²Ç¯£¸·î£±£·Æü¤Ë£³¡½£°¤«¤é£³¡½£·¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ°ÊÍè¤À¡£º£µ¨¡¢µð¿Í¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ï£±£¶ÅÙÌÜ¡£¥»¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ï¡¢ºå¿À¡¢¹­Åç¤¬£±£µÅÙ¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È£±£´ÅÙ¡¢£Ä£å£Î£Á£¸ÅÙ¤Ç¡¢ºå¿À¤È¹­Åç¤ò¾å²ó¤êºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯