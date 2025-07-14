¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È1¡½2ºå¿À¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤Þ¤¿¤â¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ë¼ê¤âÂ­¤â½Ð¤ºÏ¢ÇÔ¡£Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç50ÇÔ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î26¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6·î29Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿°ËÆ£¾­¤ÎÁ°¤Ë7²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë»³ÅÄ¤¬ÄÌ»»900ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤µ¤ì¤Æ¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ´¤Æ¤¬Áê¼ê¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ê¤Î