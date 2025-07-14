¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÉÜÂç²ñ2²óÀïÂç±¡Âç¹â10-0Ìç¿¿¤Ê¤ß¤Ï¤ä¡Ê2025Ç¯7·î13ÆüGOSANDOÆî¹Á¡ËÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê8·î5Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤¬13Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âç±¡Âç¹â¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¡×¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢6²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç3²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÎÓ¾­µ±¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¡Ö2²ó¤Þ¤ÇÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£3²óÀèÆ¬¤Çº¸±Û¤¨»°ÎÝÂÇ