¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2-1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¢§¿¹²¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ç·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¢§Ìð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¿¹²¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Û¡¼¥à¤ËÅê¤²¤¿¤·Ï¢·¸¥×¥ì¡¼¤¬¤­¤ì¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½àÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢§9²ó¤Ï¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ë½ª