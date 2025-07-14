¡ÖÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡¦½éÆü¡×¡Ê£±£³Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë£³¾ì½êÏ¢Â³£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿·²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆó½ê¥Î´Ø¡á¤Ï¿·¾®·ë²¤¾¡ÇÏ¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¿·²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Î£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤¬ÍîÀ®¤·¤¿£±£¹£¸£µÇ¯½é¾ì½ê°ÊÍè£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·²ñ¾ì¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤ÈÆ±¤¸¿·²£¹ËÍ¥¾¡¤Ø¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìÀ¾²£¹Ë¤¬¤½¤í