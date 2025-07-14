¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2-1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¡Úµ­¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ûºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÏÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ÎÆâ³°¤Î¥±¥¢¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£6·î13Æü³ÚÅ·Àï¤«¤é24»î¹çÏ¢Â³¤Ç²°³°¥²¡¼¥à¡£ÁêÅö¤Ê´À¤ò¤«¤¯»î¹çÃæ¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡£Åü¼Á¤ä¡¢È¯´À¤ÇÎ®¼º¤¹¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¤Î°ì¼ï¡¦¥«¥ê¥¦¥à¤òÀÑ¶ËÊäµë¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê»î¹ç¸å¤Ë¡ËÂÎ½Å¤ÏÍî¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤¹¤°Ìá¤ê¤Þ¤¹¡×¡£½¾Íè¤«¤é¿´¤¬¤±¤ë¥Ð¥é¥ó