¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡ÛCYBERJAPAN DANCERS¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ë¤ÎAOI¡Ê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬¡¢14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë30¡õ31¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCYBERJAPAN DANCERS¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£µ±¤¯¢¡AOI¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥´¡¼¥´¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡¦CYBERJAPAN DANCERS¤Î°ì°÷¤Ç¡¢µÜºê¤Î¡Ö¥ß¥¹YUMEZAKI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿AOI¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î