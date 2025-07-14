¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÅìÅìµþÂç²ñ2²óÀï¹âÎØ0¡½1¾ëÀ¾¡Ê2025Ç¯7·î13ÆüÂçÅÄ¡Ë¹âÎØ¤Ï¾ëÀ¾¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê½éÀïÆÍÇË¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö8ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°¶ù²ÆÉ§¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚ¤ò»²¹Í¤Ëº¸Â­¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ò8²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢±¦Â­¤¬¤Ä¤ê¡¢¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤½¤Î¸å¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç