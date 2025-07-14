Ãæ¹ñÊªÎ®¹ØÇãÏ¢¹ç²ñ¤¬6·îËö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®¤ÎÁí³Û¤Ï138Ãû7000²¯¸µ¡ÊÌó2794Ãû5692²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ»æ¤Ï¡Ö¼Â¼Á¥Ù¡¼¥¹¡ÊÊª²ÁÊÑÆ°Ä´À°¸å¡Ë¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5¡¥3¡ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÊªÎ®¼ûÍ×¤Î²óÉü·¹¸þ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÅìÊý¿·Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊªÎ®¤Î±¿±Ä¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¡£ÊªÎ®¼ûÍ×¤Î¿­¤Ó¤Ï½ù¡¹¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹½Â¤¤Ï