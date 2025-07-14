¥¿¥â¥ê¡Ê79¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê26Æü¸å8¡¦54¡Ë¤ÇÆóÅáÎ®Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÆÃ½¸¤Ï5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯9·î¤Ë¼õ¤±¤¿2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢6·î¤Ë663Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¡£12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¤â¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÅê¼êÉüµ¢5ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò¤·¡¢Éüµ¢¸å¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3²ó¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤