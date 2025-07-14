¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤ÎÂ÷»ù½ê¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤ÎÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È