¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥«¥¤¥È¤È¥Û¥¯¥È¤Î¤¦¤É¡¼¤Ê¤ÄÆüÏÂ¡×²Æ¡¦Í½¹ðÊÓ¤¬7·î15Æü¡¦ 7·î16Æü¡¢¡Ö²Æ¤À¡ª¥Ï¥ï¥¤¤À¡ª¥«¥¤¥È¤È¥Û¥¯¥È¤Î¤¦¤É¡¼¤Ê¤ÄÆüÏÂ¡×ÊÓ¤¬7·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÎÞ¡Ö¤³¤ó¤ÊÌµÎÏ´¶¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡õ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¿·CM¤Ç¥Ï¥ï¥¤µ¤