¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦INUWASI¤Î¤¹¤º¤á¤¬¡¢14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë33¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¢¡¤¹¤º¤á¡¢¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç½éÅÐ¾ìÆ±»ï¤Î¿·¿Í¾Ò²ð´ë²è¡ÖPick Up Girls¡ª¡×¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÇä¾å¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¹¤º¤á¤¬¡¢¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¡£Á°²óÅÐ¾ì»þ¤è