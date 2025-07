なんだこの癒やしの光景は……! YouTubeチャンネル「Buddy」では、小さなグレーの子猫とふわふわのゴールデンレトリバーの癒やしの様子が配信され、動画のコメント欄には「優しさに感動」「一生懸命でかわいい」の声が続出しました。まさかの肉球パンチ?注目を集めたのは「What does a Tiny Kitten do when It Finds a Sleeping Golden Retriever」という動画。ベッドでスヤスヤ眠るゴールデンレトリバーのそばで、クンク