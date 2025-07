THE RAMPAGEのパフォーマーで、今年6月DDTプロレスに入団した武知海青さんが、入団後第一戦となる「ROCK IN RING 2025 〜奏でろ打撃、叫べ歓声〜」に参戦しました。 【写真を見る】 【 THE RAPAGE・武知海青 】DDTプロレス入団後の初戦勝利で飾る反則のパイプ椅子攻撃に「ムカつきました」武知さんは、上野勇希選手&彰人選手とタッグを組み、岡谷英樹選手&佐々木大輔選手&MJポー選手と対戦。握手を交わそう