●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り 7/11終値 決算期 1マリモリート6.55108,20025/06 2Ｏｎｅリート6.25258,00025/08 3スターアジア6.14 58,30025/07 4ＩＮＶ5.94 63,80025/06 5東海道リート5.91111,70025/07 6