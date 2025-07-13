タレントの福留光帆（21歳）が、7月12日に公開された、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。AKB48時代に「1番『あの人ブリっ子すごいな』と思った」メンバーについて語った。ラランド・ニシダとの企画「イライラ20」の再生回数が1000万回を超えるなど、“佐久間チルドレン”として活躍を続ける福留光帆が、番組のゲストとして登場。安田大サーカス・クロちゃんを相手に