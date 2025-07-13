¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¤â²Ô¤°TV½÷Í¥¤ÎÌ¾¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¬¥é¡£¤³¤ÎÅÙ53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¾¯¤·¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡Ê47¡Ë¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤ÎÁ°¤ÇÇò¥Ó¥­¥Ë¤òÅ»¤Ã¤¿¥½¥Õ¥£¥¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î10Æü¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÖÂ«¤ä¥±¡¼¥­¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Çò¤¤¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥µ