◆米大リーグブルワーズ６×―５ナショナルズ（１２日、米ウィスコンシン州＝ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナショナルズ・小笠原慎之介投手が１２日（日本時間１３日）、敵地のブルワーズ戦でメジャー２試合目の登板。４回を４安打３失点。打線が８回に逆転して敗戦投手は免れた。防御率は２試合で９・４５。小笠原はメジャーデビューした現地６日のレッドソックス戦は初回にいきなり４失点。２回２／３