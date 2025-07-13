Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶1»Íµå¤È²÷Åê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò7¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÁêËÀ¤òÌ³¤á¤¿¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾å¼ê¤¯ºî¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï0-0¤Î½é²ó1»à¤Ç¥é¥â¥¹¤ò97.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157¥­¥í¡Ë¡¢98.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¥­¥í¡Ë¤Î2µå¤Ç¥«¥¦