»²µÄ±¡Áªµó¤Ï20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬Áªµó¶è¤Ç¤Ï²þÁªµÄÀÊ3¤ËÂÐ¤·¡¢13¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FBS¤Ï¸õÊä¼Ô13¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£web¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤ä¡¢¥áー¥ë¤ÇÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Úº£²ó¤ÎÁªµó¤ÇSNS¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤«¡Û ¢£½ôÇÉ¡¦¿·ÉÚ±ÊÀµÇî¤µ¤ó¡Ê47¡Ë SNS¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¢£»²À¯ÅÞ¡¦¿·ÃæÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê35¡Ë SNS¤ÏÁð¤Îº¬¤Î