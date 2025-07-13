µð¿Í¤Ï12Æü¡¢23Ç¯WBC¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Ç°éÀ®¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö39¡×¡£ºò½©¤ËNPB½é¤Î¥Á¥§¥³½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°66»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.265¡¢4ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¾º³Ê¤·¤¿¡£¡Ö7ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÂ¨½Ð¾ì¤â¡ÖºòÆü¡¢»ÙÇÛ²¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬µÞ¤¹¤®¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µDeNA¤ÇÁ°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¤Î²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤â»ÙÇÛ²¼Áª