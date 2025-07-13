¡Ö£Ä£å£Î£Á£°¡Ý£³µð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤Ï£±£²Æü¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£³£¹¡×¡£¥Á¥§¥³½Ð¿È¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥×¤Ï»ÙÇÛ²¼·ÀÌóÂ¨£±·³¾º³Ê¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÂçÊÑ¤Ê£²·³¤ÎÀ¸³è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¡Ö£·ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±£±