¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º12¡½3¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯7·î11Æü¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç8²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é37¹æ¥½¥í¡£9²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë38¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£·×5ÂÇÅÀ¤Ç12¡½3¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î38¹æ¡¢81ÂÇÅÀ¤Ç¡¢38È¯¤Ï01Ç¯¤Ë¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µå±ãÁ°ºÇÂ¿39ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤¢¤È1¡£22Ç¯¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿62ËÜÎÝÂÇ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯´Ö65