一部の人々は精液に反応してかゆみやヒリヒリする痛み、腫れ、時には呼吸困難などの症状を呈する「精液アレルギー」を持っています。イギリスのマンチェスター・メトロポリタン大学で生殖科学の准教授を務めるマイケル・キャロル氏が、精液アレルギーはどういう病気なのかについて解説しました。Semen allergies may be surprisingly common - here’s what you need to knowhttps://theconversation.com/semen-allergies-may-be-s