櫻井翔主演の人気シリーズの第３弾、日本テレビドラマ「放送局占拠」が１２日にスタートした。２０２３年の病院占拠事件、２０２４年の空港占拠事件を解決した刑事武蔵三郎は、警視庁刑事部に新設された、立てこもり犯罪対策班「ＢＣＣＴ」に出向中。第１話では開始早々に爆弾魔（原西孝幸）によるバスジャック事件の現場に急行。１人でバスに乗り込んで格闘したが、逃げ損ねた人質の幼い女の子を助けようとした時に、犯人が