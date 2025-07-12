◆サッカー東アジアＥ―１選手権第２戦日本２―０中国（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）日本は中国を２―０で下した。前半にＦＷ細谷真大（柏）が先制点を挙げ、後半に望月ヘンリー海輝（町田）が追加点で突き放した。＊＊＊日本は香港戦（６〇１）に続く連勝で大会成績を２戦２勝とし、優勝が懸かる第３戦の韓国戦（１５日）へ弾みをつけた。タイトな日程で行われる中、日本は選手の出場時間をコントロール