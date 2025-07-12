アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の渡辺翔太（３２）が１２日放送の「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系）に出演し、?自称特技?でなにわ男子を振り回した。この日、渡辺は「売れてる後輩は潰す」と意気込み、?絶対負けない特技?でなにわ男子に勝負を挑んだ。目の前で自己紹介と特技を披露する新人ジュニア１０人の名前を覚える?人名記憶?対決では、「面識がない人でも顔と名前を覚えるのが早い。後輩グループの『少